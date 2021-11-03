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Приуроченный ко Дню народного единства концерт оркестра Росгвардии прошел в Никосии

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 11:25
Общество
Приуроченный ко Дню народного единства концерт оркестра Росгвардии прошел в Никосии
pixabay.com

Никосия, 3 ноября. Концерт оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся в столице Кипра Никосии в честь предстоящего Дня народного единства.

Организаторами мероприятия выступили посольство России и Российский центр науки и культуры в Никосии («Русский дом на Кипре»). В концерте также приняли участие исполнители Владимир Маркин, Малика Разакова, Ольга Гетман, Дмитрий Чеботарев и другие.

С приветственным словом к публике обратился посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий. Он напомнил, что День народного единства празднуется в связи с окончанием польско-литовской оккупации Москвы в 1612 году.

«Не хочу сравнивать, но, конечно, и сейчас наступили непростые времена для нас, дипломатов, и для всех людей, так как есть новые угрозы, но, опираясь на те славные времена и имея поддержку в виде таких традиций, мы уверены в нашем будущем», — подчеркнул он.

Отмечается, что во время кипрских гастролей оркестр Росгвардии выступил в Лимасоле, а также даст концерт в Пафосе. А 4 ноября оркестр выступит на набережной Айа-Напы в рамках торжественного открытия скульптуры «Семья — залог мира».

В Кремле ранее заявили, что День народного единства не удастся отпраздновать в России с широким размахом из-за коронавирусных ограничений. Однако памятная дата не пройдет незамеченной.

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росгвардия день народного единства концерт никосия
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