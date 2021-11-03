Американский Ford поставил на электромотор пикап F-100

Дирборн, 3 ноября. Автомобилестроительная компания из США намеревается представить на выставке SEMA электрифицированный пикап F-100, впервые вышедший на рынок в 1978 году.

Новое название так называемого рестомода — F-100 Eluminator с дополнительным наименованием от электрического силового агрегата Ford Performance. Данный мотор продается сейчас в концерне за 3900 долларов (279,5 тыс. рублей по текущему курсу).

Инженеры автопроизводителя создали двигатель для «коробочной» эксплуатации. Агрегат можно устанавливать на автомобили, где двигатель располагается поперечно. Под Eluminator обычно подходят как современные модели, так и раритетные представители автопрома, пикапы и внедорожные машины.

ford.com / Ford Motor Company

Мощность движка достигает 285 л.с. и выдает 430 Нм крутящего момента. На обновленный Ford F-100 ставятся сразу два электродвигателя, которые дают машине мощность в 488 л.с. Модификация пикапа Eluminator собиралась при участии мастерской MLe Racecars на шасси Roadster Shop.

Американская корпорация собирается презентовать общественности будущую генерацию пикапа Ranger в ходе презентации, которая пройдет 24 ноября. Предполагается, что модель будет реализоваться на территории 180 государств.