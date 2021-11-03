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Military: Путин одним заявлением послал грозный сигнал для ВМС США в Черном море
Армия
Military: Путин одним заявлением послал грозный сигнал для ВМС США в Черном море
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 ноября. Концентрация американских боевых кораблей в Черном море не осталась без внимания президента России Владимира Путина, который сделал Вашингтону весьма грозное предупреждение, пишет Military.

Аналитики американского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на отправку в акваторию Черного моря флагмана Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney. Москва отреагировала на этот милитаристский выпад жестко, но сдержанно. При этом Владимир Путин намекнул американцам, что их корабли находятся под прицелом.

«Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал он в ходе совещания с представителями оборонно-промышленного комплекса страны.

Military: Путин одним заявлением послал грозный сигнал для ВМС США в Черном море
Федеральное агентство новостей /

Столь дерзкое высказывание озадачило аналитиков Military. По их мнению, одного заявления хватило, чтобы направить американскому флоту грозный сигнал. Более того, представители Черноморского флота ВМФ РФ объявили о старте учений, в рамках которых корабли отрабатывают удары по условному противнику. Это лишний раз доказывает, что Москва с предельной серьезностью отнеслась к усилению ВМС США в регионе.

Ранее сообщалось, что американское командование направило в Черное море еще один корабль. Речь идет о танкере-заправщике USNS John Lenthall. Кроме того, как пишет RT, в акватории уже действует ракетный эсминец USS Porter ВМС США.

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