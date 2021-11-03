Владелец «Красного и белого» намерен привлечь в рамках IPO 1,3 млрд долларов

Москва, 3 ноября. Компания Mercury Retail Holding, управляющая сетями «Красное и белое» и «Бристоль» установила ценовой диапазон для первого публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже.

Как говорится в сообщении компании, он составит от 6 до 6,5 доллара за одну глобальную депозитарную расписку. Исходя из этого, ожидаемая рыночная капитализация компании составит 12-13 млрд долларов.

Инвесторам будет предложено около 200 млн ГДР. Приблизительный объем предложения составит 1,2-1,3 млрд долларов. Окончательная цена предложения станет известна после окончания формирования книги заявок, которое завершится 9 ноября.

Mercury Retail контролирует более 14 тысяч магазинов «Красное и белое» и «Бристоль» в 68 регионах РФ. По итогам 2020 года выручка компании составила 577 млрд рублей, а чистая прибыль — 25,7 млрд рублей. Владельцами Mercury Retail являются Сергей Студенников (45% долей), Игорь Кесаев (37%) и Сергей Кациев (8%).

СМИ ранее сообщили о планах Mercury Retail продать до 15% акций в рамках листинга. Эксперты отмечают, что сделка может стать крупнейшей в России за последние десять лет.