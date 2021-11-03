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Мобильное приложение Netflix обзавелось разделом с видеоиграми
Технологии
Мобильное приложение Netflix обзавелось разделом с видеоиграми
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Лос-Анджелес, 3 ноября. Популярный американский стриминговый сервис Netflix запустил раздел с видеоиграми после непродолжительного периода тестирования. Опция доступна по всему миру с 3 ноября.

Новый раздел в мобильном приложении пока доступен лишь владельцам смартфонов с операционной системой Android. По заверению создателей, в скором времени играми можно будет пользоваться и на iOS. Доступны пока пять игр, среди которых пиксельный 2D-экшен по мотивам популярного оригинального проекта платформы «Очень странные дела». Информацию об этом сообщила пресс-служба Netflix.

В некоторых странах тестирование началось еще в конце лета. Постепенно библиотека раздела будет пополняться играми самых разных жанров под запросы аудитории. Новый раздел доступен лишь для совершеннолетних пользователей, но на множестве языков.

Ранее зоозащитница Кэрол Баскин подала в суд на американский стриминговый сервис за незаконное использование кадров с ней. Речь идет о втором сезоне документального сериала «Король тигров».

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