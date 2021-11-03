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Россиянин Махачев поднялся на четвертую строчку в обновленном рейтинге UFC

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 11:12
Спорт
Россиянин Махачев поднялся на четвертую строчку в обновленном рейтинге UFC
instagram.com  /  @islam_makhachev

Москва, 3 ноября. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев поднялся на четвертую строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщается на сайте организации.

В конце прошлого месяца Махачев победил представителя Новой Зеландии Дэна Хукера, применив болевой прием в первом раунде на турнире UFC 267 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В обновленном рейтинге 30-летний россиянин обошел американского бойца Майкла Чэндлера, который располагается на пятой строчке. На счету Махачева 21 победа и одно поражение в профессиональной карьере.

В июле 2021 года Махачев поднялся в рейтинге лучших легковесов UFC на пятую строчку, обойдя скандально известного ирландца Конора Макгрегора.

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