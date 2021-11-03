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Российские подлодки провели ракетные стрельбы на фоне захода ВМС США в Черное море
Армия
Российские подлодки провели ракетные стрельбы на фоне захода ВМС США в Черное море
Федеральное агентство новостей

Севастополь, 3 ноября. Подводные лодки Черноморского флота отработали перехват кораблей условного противника с применением ракет «Калибр-ПЛ», сообщает пресс-служба ЧФ.

В тренировочных мероприятиях участвовали субмарины «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород». По легенде учений выполняющие плановые задачи подлодки получили приказ на ликвидацию обнаруженных морских целей.

«После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям "противника"», — говорится в сообщении.

В качестве целей выступила тактическая группа ракетных кораблей ВМФ РФ. Учения, как отмечают в пресс-службе, были плановыми. При этом они развернулись на фоне захода в Черное море американский военных кораблей.

Ранее стало известно, что командование ВМС США направило в регион флагман USS Mount Whitney. Ситуацию, как пишет RT, уже прокомментировал президент России Владимир Путин. Он предложил посмотреть на американские корабли через прицел соответствующих оборонных систем.

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