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Дочь и внуки Игоря Кириллова не приехали на его похороны
Общество
Дочь и внуки Игоря Кириллова не приехали на его похороны
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 3 ноября. Дочь и внуки покойного Игоря Кириллова не появились на церемонии прощания с диктором. Телеведущая Ангелина Вовк объяснила причину их отсутствия.

Великий российский и советский диктор и педагог Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет от тромбоза нижних конечностей. Незадолго до смерти ему ампутировали ногу. Прощание с телеведущим проходило 2 ноября на Новодевичьем кладбище, куда пускали исключительно близких и родных.

Среди гостей можно было увидеть продюсера Константина Эрнста, ведущих Дмитрия Борисова, Александра Любимова и Ангелину Вовк. Многие из них с трудом сдерживали слезы, осознавая тяжесть утраты. Однако среди гостей не было наследников усопшего, сообщает «Газета.Ru».

«Жаль, что сегодня нет с нами его любимой дочери, но она далеко, нет внуков. Я по этому поводу очень грущу. Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди. Но вот так жизнь складывается», — поделилась известный диктор.

Гостей на закрытую церемонию собирала телеведущая и актриса Яна Чурикова. Незадолго до начала панихиды с разрешения вдовы она опубликовала пост, в котором раскрыла место и время траурного мероприятия, сообщает «Дни.ру».

За свою жизнь Кириллов был женат дважды. В первый раз он связал свою жизнь с подругой детства Ириной, в браке с которой у них родились двое детей — Анна и Всеволод. Сын диктора умер в 2011 году в Африке от панкреатита, а дочь перебралась жить в Германию. После смерти первой супруги в 2013 году Кириллов женился на возлюбленной Татьяне, которая младше его на 34 года.

Дочь и внуки Игоря Кириллова не приехали на его похороны
Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

На траурной церемонии появилась и 95-летняя Калерия Кислова, с которой Кириллов проработал более 60 лет. В эксклюзивном комментарии ФАН она не смогла сдержать слез, вспоминая о дикторе.

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