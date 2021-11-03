Тонущий корабль: чем продиктована отставка министра обороны Украины

Уход Андрея Тарана с поста министра обороны Украины выглядит более чем странным, особенно если учесть то обстоятельство, что буквально недавно он был вовлечен в переговоры на самом высоком уровне — со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Визит последнего в Киев ознаменовал новый этап обострения обстановки на линии боевого соприкосновения с республиками Донбасса.

То есть, еще вчера Таран докладывал куратору о работе, проделанной в отношении укрепления военного могущества Украины и планах применения вверенных ему вооруженных сил, а сегодня он вдруг «соскакивает с темы» и исчезает с военно-политического горизонта. Если смотреть со стороны, то заметно типичное предательство, однако можно увидеть и нюансы.

Министр обороны Андрей Таран подал рапорт об отставке pic.twitter.com/Y75v9gcIpb — Игорь???????????????????????? (@Igor19840405) November 2, 2021

Не оправдывая и не восхваляя Андрея Тарана, хочется вспомнить недавний скандал, произошедший после боевого применения закупленного в Турции разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Байрактар», когда выявилась чудовищная несогласованность военных структур Украины в понимании обстановки. Как мы помним, сообщение о применении БПЛА практически мгновенно подтвердили в Генштабе ВСУ, однако чуть позже, когда отрицать произошедшее было уже невозможно, в украинском минобороны заявили, что никакого боевого применения не было.

Впрочем, это заявление потонуло в победной риторике информационного пространства и не нашло должного внимания и обсуждения. А зря. Сам факт такого противоречивого подхода раскрывает отсутствие согласованности между двумя важнейшими военными структурами Украины — МО и Генеральным штабом. Разногласия возможны только в том случае, если руководство данных структур стремится к самостоятельности в своих действиях и по-разному видит военно-политические последствия бездумной выходки с БПЛА.

Донбасс.Видео армии Украины-Первое боевое применение турецкого Ударного БПЛА "Байрактар" ТВ-2 и уничтожение артиллерийского орудия противника ???? pic.twitter.com/ROsMfN9qM8 — Victor -ВКБп (@Victor23437454) October 29, 2021

Исходя из фактических действий, чисто гипотетически можно предположить, что Генштабом управляют ястребы, стремящиеся к эскалации вооруженного конфликта и спокойно идущие на провокационное обострение. В то же время позиция минобороны похожа (но только похожа, не более!) на стремление к отказу от обострения конфликта.

Предыдущий министр обороны Андрей Загороднюк, ненадолго назначенный на свой пост Владимиром Зеленским, стал неким заполнителем вакантной должности после громкой отставки генерала армии Степана Полторака — на долю последнего пришлась вся ответственность за преступления ВСУ в Донбассе. Видимо, назначением лояльного, но крайне далекого от военных дел Загороднюка Зеленский всего лишь укреплял собственное положение в среде военных, пресекая попытки высокопоставленных генералов навязывать свою волю (как это было со стороны Полторака).

Министр обороны Украины Степан Полторак объявил о своей отставке.



Правда, об этом его попросил еще Зеленский во время своей речи. pic.twitter.com/6uyQ80lK7R — Телеканал 360° (@360tv) May 20, 2019

Последовавшая замена Загороднюка на Тарана стала следствием желания Вашингтона обострить донбасский конфликт, создавая для России напряжение на одном из важных стратегических флангов. Известно, что Андрей Таран проходил обучение в Национальном университете обороны США в Вашингтоне и не без оснований подозревался Службой безопасности Украины в государственной измене.

Более чем вероятно, что Таран на своем высоком посту не только оставался в тесном контакте с кураторами из США, но и, будучи слушателем университета, привлекался американскими спецслужбами к более глубокому сотрудничеству — иначе его назначение на должность министра обороны при имеющемся подозрении в госизмене объяснить невозможно.

Однако, как мы видим, и Таран, вступивший в должность министра в марте 2020 года, недолго пробыл на посту. Официально — подал в отставку по состоянию здоровья. Неофициально — отказался от должности ввиду своего несогласия с политикой в отношении разрешения донбасского конфликта.