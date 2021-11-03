Тонущий корабль: чем продиктована отставка министра обороны Украины

Уход Андрея Тарана с поста министра обороны Украины выглядит более чем странным, особенно если учесть то обстоятельство, что буквально недавно он был вовлечен в переговоры на самом высоком уровне — со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Визит последнего в Киев ознаменовал новый этап обострения обстановки на линии боевого соприкосновения с республиками Донбасса.
То есть, еще вчера Таран докладывал куратору о работе, проделанной в отношении укрепления военного могущества Украины и планах применения вверенных ему вооруженных сил, а сегодня он вдруг «соскакивает с темы» и исчезает с военно-политического горизонта. Если смотреть со стороны, то заметно типичное предательство, однако можно увидеть и нюансы.
Министр обороны Андрей Таран подал рапорт об отставке pic.twitter.com/Y75v9gcIpb— Игорь???????????????????????? (@Igor19840405) November 2, 2021
Не оправдывая и не восхваляя Андрея Тарана, хочется вспомнить недавний скандал, произошедший после боевого применения закупленного в Турции разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Байрактар», когда выявилась чудовищная несогласованность военных структур Украины в понимании обстановки. Как мы помним, сообщение о применении БПЛА практически мгновенно подтвердили в Генштабе ВСУ, однако чуть позже, когда отрицать произошедшее было уже невозможно, в украинском минобороны заявили, что никакого боевого применения не было.
Впрочем, это заявление потонуло в победной риторике информационного пространства и не нашло должного внимания и обсуждения. А зря. Сам факт такого противоречивого подхода раскрывает отсутствие согласованности между двумя важнейшими военными структурами Украины — МО и Генеральным штабом. Разногласия возможны только в том случае, если руководство данных структур стремится к самостоятельности в своих действиях и по-разному видит военно-политические последствия бездумной выходки с БПЛА.
Донбасс.Видео армии Украины-Первое боевое применение турецкого Ударного БПЛА "Байрактар" ТВ-2 и уничтожение артиллерийского орудия противника ???? pic.twitter.com/ROsMfN9qM8— Victor -ВКБп (@Victor23437454) October 29, 2021
Исходя из фактических действий, чисто гипотетически можно предположить, что Генштабом управляют ястребы, стремящиеся к эскалации вооруженного конфликта и спокойно идущие на провокационное обострение. В то же время позиция минобороны похожа (но только похожа, не более!) на стремление к отказу от обострения конфликта.
Предыдущий министр обороны Андрей Загороднюк, ненадолго назначенный на свой пост Владимиром Зеленским, стал неким заполнителем вакантной должности после громкой отставки генерала армии Степана Полторака — на долю последнего пришлась вся ответственность за преступления ВСУ в Донбассе. Видимо, назначением лояльного, но крайне далекого от военных дел Загороднюка Зеленский всего лишь укреплял собственное положение в среде военных, пресекая попытки высокопоставленных генералов навязывать свою волю (как это было со стороны Полторака).
Министр обороны Украины Степан Полторак объявил о своей отставке.— Телеканал 360° (@360tv) May 20, 2019
Правда, об этом его попросил еще Зеленский во время своей речи. pic.twitter.com/6uyQ80lK7R
Последовавшая замена Загороднюка на Тарана стала следствием желания Вашингтона обострить донбасский конфликт, создавая для России напряжение на одном из важных стратегических флангов. Известно, что Андрей Таран проходил обучение в Национальном университете обороны США в Вашингтоне и не без оснований подозревался Службой безопасности Украины в государственной измене.
Более чем вероятно, что Таран на своем высоком посту не только оставался в тесном контакте с кураторами из США, но и, будучи слушателем университета, привлекался американскими спецслужбами к более глубокому сотрудничеству — иначе его назначение на должность министра обороны при имеющемся подозрении в госизмене объяснить невозможно.
Однако, как мы видим, и Таран, вступивший в должность министра в марте 2020 года, недолго пробыл на посту. Официально — подал в отставку по состоянию здоровья. Неофициально — отказался от должности ввиду своего несогласия с политикой в отношении разрешения донбасского конфликта.