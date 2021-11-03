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Продюсер «Великолепного века» Савджи обвинил Мерьем Узерли в низких рейтингах сериала
Общество
Продюсер «Великолепного века» Савджи обвинил Мерьем Узерли в низких рейтингах сериала
instagram.com  /  @Meryemuzerlimeryem

Анкара, 3 ноября. Известный турецкий продюсер Тимур Савджи рассказал о причине закрытия популярного сериала «Великолепный век». В произошедшем он винит исполнительницу главной роли — актрису Мерьем Узерли.

Показ известного исторического сериала завершился еще в 2014 году, однако страсти вокруг него не утихают по сей день. В одном из недавних интервью продюсер «Великолепного века» рассказал, что причиной закрытия проекта отчасти стало поведение актрисы Узерли.

В 2013 году телезвезда спешно покинула Турцию, не завершив работу над третьим сезоном. Актриса скрылась в Берлине и перестала выходить на связь. Позже свое решение она оправдала серьезным профессиональным выгоранием. В сложившейся ситуации создателям телешоу срочно пришлось искать ей замену, и в четвертом сезоне роль Хюррем исполнила Вахиде Перчин. Замена не пришлась по нраву зрителям, из-за чего рейтинги сериала резко упали. Однако это не помешало авторам логично завершить историю.

Спустя годы Савджи все еще обижен на актрису, поскольку считает, что она испортила работу, которую они выстраивали годами. Для него стала настоящим ударом новость о внезапном бегстве главной звезды.

«Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением. Позднее со мной связался брат Мерьем, пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил: «Нет, все кончено, можешь не возвращаться»», — вспомнил продюсер в интервью для YouTube-канала Simge Fıstıkoglu.

Ранее звезда «Великолепного века» Узерли восхитила своих подписчиков кадрами с фотосессии в конюшне. Звезда предстала перед фолловерами в резиновых сапогах.

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