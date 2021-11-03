Роспотребнадзор перечислил правила безопасного использования средств бытовой химии

Москва, 3 ноября. Соблюдение правил использования средств бытовой химии позволит защитить свое здоровье и сохранить трудоспособность. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Перед применением важно читать этикетку. На ней указан химический состав, правила хранения и меры предосторожности. Категорически нельзя смешивать разные средства бытовой химии. Это может вызвать опасную химическую реакцию, отмечается на портале Роспотребнадзора.

Использовать в быту лучше нелетучие соединения. В обратном случае вещества могут попасть в организм через органы дыхания. Важно помнить, что спиртосодержащие средства являются пожароопасными. Их лучше не ставить рядом с огнем, включенной техникой на кухне или нагретыми приборами.

Если средство при использовании попало в глаза или на руки, необходимо быстро промыть эти места водой. Химические вещества могут вызвать раздражение. При дезинфекции посуды с помощью бытовых средств необходимо тщательно промывать ее под проточной водой.

Средства бытовой химии являются одной из категорий предметов, в которых нуждаются россияне с низким достатком. Об этом ранее рассказала директор окружного отделения Фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина.