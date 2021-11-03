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«На минуточку» с Александром Малькевичем. Единое «информационное окно»
Видео

Российский журналист Александр Малькевич поднимает вопросы, которые висят в головах людей в период локдауна.

Сейчас мы оказались в таком периоде, когда информационные вбросы валят буквально из каждого утюга. Что можно и что нельзя делать во время пандемии коронавируса, что помогает, а что убивает — версии сыплются, как песок во время бури в пустыне. Почему в метро можно, а в кинотеатр нет? Музеи открыты, а торговые центры запечатаны.

«Нужна жесточайшая цензура в СМИ. Запретить псевдоспециалистам обсуждать коронавирус», — предлагает Александр.

Может «Единое информационное окно» действительно бы помогло сбить пену недопонимания и хоть как-то расставить все на свои места?

 

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Все новости / Видео / «На минуточку» с Александром Малькевичем. Единое «информационное окно»
малькевич коронавирус локдаун на минуточку
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