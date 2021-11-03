Политолог Бортник назвал опасными для Украины непубличные консультации РФ и США

Киев, 3 ноября. Власти США взяли курс на нормализацию отношений с Россией, что может негативно сказаться на Украине, пишут авторы издания «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, перемены в политике произошли после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Представители СМИ назвали предательством решение Вашингтона отказаться от санкций против «Северного потока — 2» и переговоры по контролю над вооружениями.

Украинский политолог Руслан Бортник уверен, что непубличные консультации между РФ и США могут оказаться опасными для Украины.

«Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти. Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону — ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействия COVID-19 и национальных интересов по усилению США и России», — считает эксперт.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Бортник говорит, что для Киева здесь рассматривается серьезная угроза, так как политическая реальность меняется очень стремительно. Власти США пытаются ценой Украины найти условия для «холодного мира» с Россией, заключил политолог.

Ранее Бортник заявил, что разрушительная внешняя политика Киева привела к потере всех «друзей по периметру» украинских границ. По его мнению, руководство Украины само виновато в потере транзита российского газа в Венгрию.

Как считает политолог, все президенты Украины были неумелыми управленцами, однако бывший глава государства Леонид Кучма все-таки сумел выделиться среди остальных. У него была более сбалансированная политика. Но тогда он тоже создал олигархов, заметил Руслан Бортник.