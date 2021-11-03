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Washington Post: Белый дом обсудит изменение политики США по ядерному оружию в ноябре
Армия
Washington Post: Белый дом обсудит изменение политики США по ядерному оружию в ноябре
pixabay.com

Вашингтон, 3 ноября. Администрация Белого дома проведет несколько встреч по вопросам изменения политики Соединенных Штатов в области ядерного оружия в ноябре текущего года, передают СМИ.

Обозреватели американского издания Washington Post сообщают, что в поддержку изменений выступает президент США Джо Байден и сторонники контроля над вооружениями. В то же время против этого высказались республиканские сенаторы и внешние союзники Вашингтона.

Журналисты пишут, что администрация американского лидера планирует выработать новую политику по ядерным вооружениям к 2022 году, после чего и будет объявлено решение. Источники газеты сообщили, что в ноябре будет обсуждаться вопрос, следует ли ограничить возможности США по превентивному применению ядерного оружия.

Ранее Вашингтон разослал своим союзникам опросник с целью узнать их мнение по поводу изменения американской ядерной политики. Против ограничений выступили Франция, Германия, Великобритания, Австралия и Япония, передает телеканал «360».

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