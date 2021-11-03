Молодая мама Арзамасова бережет здоровье и ходит на съемки сразу в трех куртках

Москва, 2 ноября. Актриса, прославившаяся благодаря сериалу «Папины дочки», Лиза Арзамасова решила поделиться забавным снимком на своей странице в Instagram. Он был сделан во время съемок на улице, пишет Teleprogramma.pro.

Актриса призналась, что ноябрь уже вовсю диктует свои правила — даже моде приходится подстраиваться под суровые условия. По словам Арзамасовой, больше не приходится задумываться, что надеть.

Возлюбленная 47-летнего фигуриста и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха натянула на себя сразу три чужих оверсайз-куртки, дополнив образ огромным плюшевым пледом.