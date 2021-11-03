Депутат Рады Новинский предсказал политическое фиаско Зеленского после офшорного скандала

Киев, 3 ноября. Коррупционный скандал с офшорами семьи президента Украины Владимира Зеленского хоронит «светлый образ» школьного учителя Голобородько из телесериала «Слуга народа», за который голосовали украинцы. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Рейтинги экс-артиста «Квартала-95» уже заметно просели, но это только начало его политического фиаско. Народ голосовал за Зеленского в образе глуповатого, но честного школьного учителя Голобородько во главе государства, а получил очередного олигарха-коррупционера. Такого рода предательство всех жителей страны обязательно приведет к краху, уверен Новинский.

«С одной стороны, большинство граждан Украины слабо разбираются в том, что такое офшоры и слабо представляют себе цифру 40 миллионов долларов. Это нечто за гранью их понимания. Но при этом они поняли главный момент: Зеленский такой же, как и другие политики. Он — не Голобородько. Поэтому сколько бы не говорили, что скандал будет загнан внутрь политической "тусовки", на самом деле он способен сыграть важную роль в разрушении образа Зеленского, за который голосовали избиратели в 2019 году», — предупредил Новинский в интервью Lenta.ru.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Такую точку зрения законодателя разделяет и экс-нардеп Евгений Мураев. Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на бывшего члена Верховной рады, Зеленский все глубже и глубже закапывает себя, повторяя ошибки экс-президента Виктора Януковича. Новинский при этом не исключает, что бывший комедиант еще может себя спасти. Для этого ему необходимо сформировать четкую позицию относительно своего прошлого и перестать уклоняться от неудобных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно становится главным героем скандалов не только на Украине, но и за рубежом. Так, например, его выступление на климатическом саммите в Глазго было сорвано — политик просто не явился на мероприятие.