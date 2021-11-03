Илья Авербух признался, что ребенок от Лизы Арзамасовой был незапланированным

Москва, 3 ноября. Тренер по фигурному катанию Илья Авербух раскрыл подробности семейной жизни с актрисой Лизой Арзамасовой, которая в августе родила сына. Экс-спортсмен не скрывает, что хочет еще детей от своей жены.

Авербух дал понять, что ребенок появился в их паре незапланированно. Но это не расстраивает продюсера. Рождение малыша стало большой радостью в семье тренера и артистки.

«Я так счастлив, что действительно очень быстро на свет появился Лев Ильич наш. Очень рад и надеюсь, что мы на этом не остановимся», — сказал Авербух в интервью Карену Адамяну для шоу «50 вопросов. Спорт», которое вышло на Premier.

Арзамасова и сама говорила, что события в ее жизни произошли очень стремительно. Всю беременность она радовалась, что скоро впервые станет мамой.

Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года. Спустя несколько месяцев пара сообщила, что ждет ребенка. Малыш появился на свет в августе, его назвали Львом. Для звезды сериала «Папины дочки» это первенец, для тренера «Ледникового периода» — второй ребенок.