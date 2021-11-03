Более двухсот профессиональных прыгунов пролетели над пирамидами Гизы

Четвертый фестиваль «Прыгай, как фараон» состоялся у пирамид в Гизе. Спортсмены парили над древними гробницами и Сфинксом под лозунгом: «Послание мира из Египта всей планете».

Уже в четвертый раз полюбоваться на древнейшие памятники архитектуры с высоты птичьего полета выпала возможность профессиональным спортсменам парашютного спорта. Участники не только плавно парили в небе под разноцветными брезентовыми куполами, но и стремительно неслись в вингсьютах меж пиков каменных исполинов.

«Трудно описать чувства, потому что прыгать через пирамиды — это невероятно. Это великая честь и большая привилегия. Вот уже четвертый год у меня есть возможность прыгнуть с парашютом, и чем чаще у нас появляется возможность прыгать здесь, тем больше я понимаю, как нам сегодня повезло», — делится впечатлениями чемпион мира по прыжкам с парашютом Грег Крозье.

Безусловно, любителей плавного падения притягивают сюда не только завораживающие виды древних египетских пирамид, но и впечатляющая история этих сооружений.

«Я не в первый раз прыгаю через пирамиды, но каждый раз это умопомрачительно. Пейзаж открывается по мере приближения к земле, и ты действительно наслаждаешься им. Нет слов, чтобы описать эмоции, которые мы испытываем, когда пролетаем прямо над пирамидами со всей их историей, это удивительно», — признается чемпионка мира по прыжкам с парашютом Карин Джоли.

Пирамиды Гизы и Сфинкс построены на западном берегу Нила примерно с 2 550 по 2 490 год до нашей эры и являются главным символом Египта.