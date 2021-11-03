Bloomberg: запуск в эксплуатацию «СП-2» может затянуться до мая 2022 года

Нью-Йорк, 3 ноября. Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. Такое заявление содержится в статье американского издания Bloomberg.

Именно столько времени вправе использовать власти Германии и Евросоюза на рассмотрение вопроса сертификации проекта согласно правовым нормам.

Строительство «СП-2» завершилось 10 сентября, однако трубопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа на европейский рынок. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Украина и еще ряд государств.

Газовый кризис в Европе не изменил отношение Дании к газопроводу «Северный поток — 2». Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен. По ее словам, правительство страны не меняло своей позиции и по-прежнему выступает против запуска газопровода.