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Сенатор Косачев раскритиковал заявление США об укреплении энергобезопасности Украины
Политика
Сенатор Косачев раскритиковал заявление США об укреплении энергобезопасности Украины
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Москва, 3 ноября. Заявление США о работе над укреплением энергобезопасности Украины намекает на то, чтобы принуждать Россию к продолжению транзита газа через территорию страны, считает сенатор Константин Косачев.

Как отметил член Совета Федерации, Украина суверенна и должна сама отвечать за все, что с ней происходит. Косачев напомнил о словах главы американского Госдепа Энтони Блинкена, который заверил Киев, что Вашингтон будет сокращать риски от газопровода «Северный поток — 2». За подобными декларациями должно следовать объявление о «безвозмездных поставках из США на Украину американских газа и нефти», но такого не произошло, иронизирует сенатор.

«Уверен, и Блинкен, и его начальники поперхнулись бы от такой постановки вопроса — "с какой стати мы должны содержать и кормить эту страну?". Ну да, оснований и правда нет. Как их нет ни у России, ни у любой третьей страны», — написал Косачев в Facebook.

Сенатор добавил, что Россия не обязана содержать и кормить Украину за свой счет.

Сенатор Косачев раскритиковал заявление США об укреплении энергобезопасности Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому следует опасаться встречи с Владимиром Путиным. Как считает дипломат, российский лидер будет говорить с позиции силы из-за наличия в руках «козырей», передает радио Sputnik.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик оценил заявление Украины о «риске войны» с Россией из-за «Северного потока — 2». По его словам, никакой логической связи между вполне реальным запуском в эксплуатацию газопровода и мифической «угрозой войны РФ с Украиной» нет.

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украина сша косачев
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