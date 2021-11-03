Геннадий Онищенко: «Публичная критика Pfizer не способствует доверию к вакцинации»

Российский политик, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко отреагировал на сообщения СМИ, что испытания вакцины Pfizer от коронавируса могли проводиться с нарушениями. По мнению академика, публичная критика Pfizer, вынесенная на обсуждение непрофессионалов, не способствует доверию к вакцинации как таковой. В среду ТАСС сообщил, что, согласно данным британского научного журнала BMJ, при испытаниях вакцины Pfizer имели место фальсификации данных и раскрытие личности добровольцев, кроме того, исследователи скрывали негативные побочные эффекты.

По мнению Геннадия Онищенко, подобные публикации могут быть частью информационной войны, которая, как он считает, ведется с начала пандемии.

«Главный принцип врача — не навреди! — напомнил ученый в беседе с ФАН. — Не все в жизни бывает гладко, но на сегодня Pfizer уже зарегистрирован, им привиты миллионы людей, как и нашим «Спутником». Конечно, всегда можно к чему-то придраться, но подобные публикации рассчитаны именно на специалистов, а не на неподготовленную публику».

Онищенко напомнил, что во время пандемии COVID-19 испытания вакцин и у нас, и за рубежом шли в ускоренном режиме, чего раньше никогда не было.

«Оставаясь на ортодоксальных позициях врачевания, я считаю, что в лечении важна, если так можно выразиться, «жреческая» роль врача, целителя. Мы должны всецело стараться повышать доверие и к нашей медицине, и к медицине вообще, в том числе к вакцинации как таковой, — отметил он. — Такого рода публикации — это уже, скорее, на совести журналистов, а в результате мы имеем то, что можно назвать элементами многоуровневой, разнонаправленной информационной войны, которая идет на фоне пандемии».

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН напомнил, что, хотя на словах все страны и международные организации призывают друг друга к сотрудничеству на фоне пандемии, но элементы конкуренции и «ревности» друг к другу сохраняются.

«Всем места хватит — и Pfizer широко и успешно используется, как говорится дай им бог, и наши вакцины не хуже. Как сказал наш президент, в мире хватает сторонников нашего «Спутника V» — это 70 стран и четыре миллиарда человек, которые там живут. Да, в медицинских кругах необходима полная объективность, но на публику все эти вопросы выносить не обязательно. На мой взгляд, публичная критика Pfizer явно не способствует доверию к вакцинации как таковой. Обсуждение подобных тем в непрофессиональной среде отнюдь не помогает решению проблемы охвата населения вакцинацией от COVID-19», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По состоянию на 19 августа 2021 года вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac были одобрены для применения признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) регулирующими органами. По состоянию на 20 августа 2021 года 112 вакцин-кандидатов находились на стадии клинических исследований, а 184 — на стадии доклинических исследований. В России в настоящий момент в гражданском обороте находятся четыре вакцины. Самая популярная из них — «Спутник V» — проходит процедуру регистрации в ВОЗ.