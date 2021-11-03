«Одноклассники» рассказали о новшествах сервиса «Моменты»

Москва, 3 ноября. Социальная сеть «Одноклассники» обновила популярный сервис «Моменты» в честь его первой годовщины. Представитель российской компании рассказал о новшествах, которые стали доступны пользователям.

Всего за год сервис стал пользоваться огромной популярностью в соцсети, в связи с чем руководство приняло решение о расширении возможностей для временных публикаций. После обновления желающие смогут делиться «моментами» с друзьями или определенной группой людей. А получатели смогут ответить сообщением, которое будет отправляться в личную переписку.

Директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков привел статистику сервиса. По его словам, за год пользователи соцсети стали более активно вовлекаться в жизнь своих друзей и знаменитостей.

«По итогам внутреннего опроса пользователей из тех, кто смотрит моменты, 67% постоянно просматривают публикации друзей и еще 33% с интересом наблюдают за моментами других пользователей. При этом 53% пользователей, которые размещают моменты, нравится получать реакции и просмотры от друзей и близких», — приводит слова Кочеткова «Север-Пресс».

Кроме того, благодаря новым правилам пользователи могут самостоятельно выставлять настройки конфиденциальности и определять степень доступности постов.

Ранее стало известно о выходе обновления для мобильного приложения соцсети «Одноклассники». Изменения в первую очередь коснулись внешнего вида программы.