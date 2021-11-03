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Первый министр Никола Стерджен заявила о намерении Шотландии добиться независимости
Политика
Первый министр Никола Стерджен заявила о намерении Шотландии добиться независимости
pixabay.com

Эдинбург, 3 ноября. Шотландия будет добиваться независимости, несмотря на нежелание британского премьера Бориса Джонсона, заявила первый министр страны Никола Стерджен.

Независимая Шотландия могла бы намного эффективнее вести борьбу с изменением климата. Сейчас в стране во всех сферах жизни ощущаются последствия выхода Великобритании из ЕС. Но все же Шотландия ни на дюйм не отклоняется от планов по обретению независимости, говорит политик.

«Правительства Шотландии и Великобритании придерживаются разных взглядов на борьбу с изменением климата. Но на пути к климатической конференции они вместе сделали большую работу», — сказала Стерджен в интервью изданию Der Spiegel.

Первый министр Никола Стерджен заявила о намерении Шотландии добиться независимости
maxpixel.net /

Существует огромный разрыв между тем, что необходимо сделать, чтобы ограничить рост температуры, и тем, что делается на практике. Сейчас мир прилагает недостаточно усилий, заключила она.

По данным радио Sputnik, критике на тему экологии подвергся президент США Джо Байдена. Политик использовал «неэкологичный» кортеж из 85 автомобилей для передвижения по Риму, куда приехал для участия в саммите G20.

Также в Сети появилось видео, как Байден постепенно засыпает под речь докладчика о необходимости принимать решения по борьбе с изменениями климата. Глава Белого дома заметно заклевал носом, когда к нему подошел один из сотрудников.

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шотландия стерджен der spiegel
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