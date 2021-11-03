Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 12:08
12:06
Общество
Студенты ДВФУ перейдут на дистанционный формат обучения с 8 ноября
12:04
Происшествия
Работницы склада погибли при обрушении стены здания в Алтайском крае
12:02
Общество
«Бескрайний простор для коррупции»: эксперты о возможности введения новых ограничений в Петербурге
12:00
Общество
Собчак поделилась инсайдерской информацией о закрытии шоу «Игра» на ТНТ
12:00
Общество
Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новой вспышке COVID-19 в стране
12:00
Видео
Дизайнер из Краснодара создает одежду и аксессуары из природных материалов
11:58
Общество
Журнал Psychological Science опубликовал советы, как перестать ссориться в интернете
11:58
Происшествия
Политики и спортсмены из Дагестана предотвратили массовую драку на турнире UFC в ОАЭ
11:57
Экономика
Минтруд разъяснил россиянам нюансы досрочного выхода на пенсию
11:57
Происшествия
Водитель катафалка устроил дрифт на парковке ТЦ в Новосибирске, появилось видео
Все новости

Глава СК России Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 10:39
Общество
Глава СК России Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 3 ноября. Законодательные предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов поручил подготовить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Соответствующие изменения будут внесены в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Документы будут предусматривать обязательную геномную регистрацию всех иностранных граждан, которые получили разрешение на работу в России. Отмечается, что такое предложение СК РФ вызвано увеличением числа преступлений трудовых мигрантов на территории страны.

«При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность», — говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин ранее предложил кодифицировать миграционное законодательство. По его словам, также необходимо сформировать четкий порядок становления мигрантов на учет и их дактилоскопирования.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава СК России Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов
мигранты россия бастрыкин регистрация
Комментировать