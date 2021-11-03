Глава СК России Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов

Москва, 3 ноября. Законодательные предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов поручил подготовить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Соответствующие изменения будут внесены в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Документы будут предусматривать обязательную геномную регистрацию всех иностранных граждан, которые получили разрешение на работу в России. Отмечается, что такое предложение СК РФ вызвано увеличением числа преступлений трудовых мигрантов на территории страны.

«При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность», — говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин ранее предложил кодифицировать миграционное законодательство. По его словам, также необходимо сформировать четкий порядок становления мигрантов на учет и их дактилоскопирования.