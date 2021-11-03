Вашингтон, 3 ноября. Американское командование направило в Черное море очередной корабль, который, согласно официальным данным, будет принимать участие в операциях с союзниками и партнерами по НАТО.

Согласно имеющейся информации, в черноморскую акваторию направился танкер-заправщик USNS John Lenthall Военно-морских сил США. Он станет вторым американским кораблем, который пройдет через Босфор с начала ноября. Так, накануне стало известно о прибытии в регион USS Mount Whitney с аналогичными целями. Кроме того, в конце октября здесь был замечен американский эсминец USS Porter, сообщает RT.

В последнее время в Черном море наблюдается эскалация напряженности, связанная с военной активностью Североатлантического альянса и Соединенных Штатов. На этом фоне сербские читатели издания B92 пришли к выводу, что Россия должна жестко ответить на столь наглое усиление ВМС США в регионе.