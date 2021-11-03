Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 12:08
12:06
Общество
Студенты ДВФУ перейдут на дистанционный формат обучения с 8 ноября
12:04
Происшествия
Работницы склада погибли при обрушении стены здания в Алтайском крае
12:02
Общество
«Бескрайний простор для коррупции»: эксперты о возможности введения новых ограничений в Петербурге
12:00
Общество
Собчак поделилась инсайдерской информацией о закрытии шоу «Игра» на ТНТ
12:00
Общество
Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новой вспышке COVID-19 в стране
12:00
Видео
Дизайнер из Краснодара создает одежду и аксессуары из природных материалов
11:58
Общество
Журнал Psychological Science опубликовал советы, как перестать ссориться в интернете
11:58
Происшествия
Политики и спортсмены из Дагестана предотвратили массовую драку на турнире UFC в ОАЭ
11:57
Экономика
Минтруд разъяснил россиянам нюансы досрочного выхода на пенсию
11:57
Происшествия
Водитель катафалка устроил дрифт на парковке ТЦ в Новосибирске, появилось видео
Все новости

ВМС США направили в Черное море танкер-заправщик John Lenthall
Армия
ВМС США направили в Черное море танкер-заправщик John Lenthall
c6f.navy.mil

Вашингтон, 3 ноября. Американское командование направило в Черное море очередной корабль, который, согласно официальным данным, будет принимать участие в операциях с союзниками и партнерами по НАТО.

Согласно имеющейся информации, в черноморскую акваторию направился танкер-заправщик USNS John Lenthall Военно-морских сил США. Он станет вторым американским кораблем, который пройдет через Босфор с начала ноября. Так, накануне стало известно о прибытии в регион USS Mount Whitney с аналогичными целями. Кроме того, в конце октября здесь был замечен американский эсминец USS Porter, сообщает RT.

В последнее время в Черном море наблюдается эскалация напряженности, связанная с военной активностью Североатлантического альянса и Соединенных Штатов. На этом фоне сербские читатели издания B92 пришли к выводу, что Россия должна жестко ответить на столь наглое усиление ВМС США в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВМС США направили в Черное море танкер-заправщик John Lenthall
сша черное море вмс сша
Комментировать