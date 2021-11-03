Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе на фоне скандала во МХАТе

Москва, 3 ноября. Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман сравнил телеведущую Ольгу Бузову с народным артистом России Николаем Цискаридзе. Он указал на одну особенность, связанную с танцором.

Театральный менеджер обратил внимание на гонорар артиста балета и сборы с его спектаклей. По его словам, Цискаридзе получает 500 тысяч рублей, но приносит театру 6 миллионов рублей.

«Все остальное пока на сегодняшний день — миф. Бесплатно все ходят, но чтобы заплатить деньги и прийти — это другая составляющая. Поэтому я всегда говорил и буду говорить, театр — особое место, здесь жизнь — «лайф». Наверное, все у нас переходит в виртуальное, за исключением театра, театр останется всегда в «лайфе», и, конечно, мы этому очень рады», — сказал Кехман в интервью РЕН ТВ.

По его словам, на спектакль с участием Бузовой «Чудесный грузин» было продано только 225 билетов. Это цифра не позволила новому гендиректору МХАТа разрешить постановку, поэтому показы отменили. При этом Кехман намерен посмотреть «Чудесного грузина», а после — принять решение по дальнейшей судьбе спектакля, пишет «Культуромания».

Бузова не просто сообщила поклонникам об отмене спектакля со своим участием во МХАТе, но и устроила скандал. Она обвинила руководство легендарного театра во лжи. При этом во МХАТе опровергают слова 35-летней дивы, пожаловавшейся на конфликтную ситуацию.