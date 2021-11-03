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Украинский омбудсмен Денисова потребовала убрать информацию о детях с сайта «Миротворец»

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 10:35
Политика
Украинский омбудсмен Денисова потребовала убрать информацию о детях с сайта «Миротворец»
myrotvorets.center  /  Prt Scr

Киев, 3 ноября. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в правоохранительные органы и Службу безопасности с требованием убрать данные о детях из списков скандального сайта «Миротворец».

В список попала 12-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова, которая записала видеообращение к Совету Безопасности ООН с призывом не забывать о детях Донбасса, имеющих право на детство и мирную жизнь. В результате ребенка включили в перечень лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Позднее Савенкова обратилась с письмом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, передает радио Sputnik. В нем девочка просит повлиять на власти Украины, чтобы ее данные удалили с сайта «Миротворец», а портал заблокировали.

«Я обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта "Миротворец" информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт», — говорится в сообщении омбудсмена Денисовой.

Ранее ООН призвала не использовать детей и жителей Донбасса в политических целях. Об этом сообщили в офисе официального представителя генсека международной организации.

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украина миротворец денисова
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