Евросоюз рискует остаться без нефти и газа из-за новой арктической стратегии

Москва, 3 ноября. Представители Евросоюза начинают придерживаться спорной концепции в новой стратегии использования ресурсов Арктики, передает «Российская газета» мнение директора практики «Газ и химия» VYGON Consulting Дмитрия Акишина.

Среди основных пунктов новой европейской арктической стратегии, пишет эксперт Акишин, содержатся запреты на осуществление разведывательных работ в области нефте- и газодобычи вместе с получением угля на территории арктического региона. Помимо этого, Евросоюз собирается ограничить и добычу энергоресурсов. При этом в Арктике ведет деятельность не один ЕС — здесь также присутствуют Россия, Канада и США.

Подобный подход вызывает множество вопросов, так как сейчас Европа испытывает не лучшие времена, если оценивать ситуацию в энергетическом сегменте. Биржевая стоимость природного газа немного снизилась, но все равно еще находится на высоких отметках. В это же время, регион менее всего подготовлен к зиме — ЕС фиксирует минимальный за десять лет объем газовых резервов в хранилищах.

Дело заключается в том, что Арктика приносит многим экспортерам то самое топливо, которое впоследствии и получает Европейский союз. Например, Россия добывает на Ямале порядка 150 млрд кубических метров энергоносителя, что сопоставимо с объемом поставок сырья в ЕС.

Как считает представитель VYGON Consulting, подходить к эксплуатации арктических ресурсов необходимо более грамотно и умеренно, для чего предлагает действовать в рамках Арктического совета. Данное объединение представляет собой международную организацию, которая специально создана для более плотной кооперации арктических государств в сфере защиты окружающей среды.

Обсуждение проблем и перспектив арктического региона прошло в рамках «Круглого стола» на тему «Арктика: актуальные экологические вопросы» в Петербурге на IX Невском международном экологическом конгрессе.