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Спорт
Петржела назвал провалом крупное поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ
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Петржела назвал провалом крупное поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ
Спорт
Петржела назвал провалом крупное поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Турин, 3 ноября. Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении сине-бело-голубых от туринского «Ювентуса» (2:4) в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Чешский специалист признался, что не ожидал такого крупного проигрыша.

По словам бывшего тренера «Зенита», он надеялся на ничейный исход в этом поединке или победу команды Сергея Семака. Он указал, что прошедший в Турине матч — очередной провал петербуржцев.

«Снова провалились. Очень грустно. Никто не ожидал, что «Зенит» проиграет с таким крупным счетом. Я вовсе был уверен, что команда увезет из Турина ничью или победу. Если уж такой слабый «Ювентус» не обыгрывать. Видимо, мастерства все же не хватает. Российский футбол падает все глубже. Правильно говорят у вас в стране — на дне. У «Зенита» ведь есть возможности сделать суперкоманду. Но пока в очередной раз видим провал в Лиге чемпионов», — передает слова Петржелы «Чемпионат».

После четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургская команда занимает третье место в квартете Н. До этого подопечные Семака проиграли лондонскому «Челси» (0:1), крупно победили шведский «Мальме» (4:0) и проиграли «Ювентусу» (0:1).

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футбол Зенит лига чемпионов ювентус Петржела
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