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Госдума рассмотрит закон о расширении возможности отцов получить маткапитал
Экономика
Госдума рассмотрит закон о расширении возможности отцов получить маткапитал
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 ноября. Правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий расширение оснований для получения маткапитала для отцов. Соответствующий документ появился в думской электронной базе данных.

Право на материнский капитал могут получить отцы, в одиночку воспитывающие двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ. Проект также предусматривает возможность перехода средств маткапитала к детям в равных долях после смерти отца.

«Предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей», — уточняется в документе.

Кабмин в конце октября объявил, что правительство может одобрить расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Минтруд также сообщал о готовящихся поправках в закон.

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