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Актриса Деми Мур продемонстрировала бюстгальтер на красной дорожке премии WSJ

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 10:26
Шоу-бизнес
Актриса Деми Мур продемонстрировала бюстгальтер на красной дорожке премии WSJ
Prt Scr youtube.com / Access

Нью-Йорк, 3 ноября. Голливудская актриса Деми Мур в очередной раз приковала к себе внимание публики на ковровой дорожке. 58-летняя звезда показала на премии журнала Wall Street Journal изящный кружевной бюстгальтер.

Звезда культовой мелодрамы «Привидение» не стесняется своего возраста и продолжает демонстрировать стройную фигуру. На этот раз на церемонии она появилась в объемном бархатном брючном костюме от бренда Fendi. Под пиджак она надела черный кружевной бюстгальтер, который был виден из-за глубокого декольте. Образ телезвезда дополнила очками и ботинками в тон.

Откровенный наряд артистки стал предметом для спора в соцсетях. После того как Мур выложила снимки в своем Instagram-аккаунте, поклонники буквально разделились на два лагеря. Одни критикуют артистку за неуместную откровенность для его возраста, другие — восхищаются смелостью.

«Какие великолепные очки. Деми, вы хорошеете с каждым днем»;

«Не могу себе представить, чтобы моя 60-летняя бабуля вышла так же. Красиво»;

«Неожиданно интересно увидеть ваше нижнее белье», — отметили пользователи под публикацией.

Ранее стало известно о фуроре, который голливудская дива произвела на Парижской неделе моды. На показах Мур появилась в откровенном платье, позабыв надеть нижнее белье.

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актриса звезды wsj деми мур
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