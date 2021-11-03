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Израиль нанес ракетный удар по западным пригородам Дамаска

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 10:28
Весь мир
Израиль нанес ракетный удар по западным пригородам Дамаска
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 3 ноября. Сирийские СМИ сообщили об очередном ракетном ударе Израиля по западным окраинам Дамаска. Согласно опубликованной информации, снаряды были выпущены по одному из военных постов в районе населенного пункта Закия вскоре после полуночи. В результате был причинен материальный ущерб, но погибших и раненых среди личного состава армии и гражданских нет.

За истекший месяц Израиль несколько раз предпринимал атаки на сирийскую территорию. Предыдущая была совершена 30 октября, когда самолеты ВВС Израиля выпустили ракеты по объектам противовоздушной обороны около Дамаска. Часть из них была перехвачена, однако несколько достигли цели. Двое солдат были ранены, инфраструктура получила повреждения.

Еще одно нападение произошло 25 октября. Тогда Министерство иностранных дел арабской республики сообщило, что еврейское государство нанесло удары по объектам на юге САР.

«Это происходит в рамках череды актов агрессии в отношении суверенитета Сирии», — подчеркивали в МИД.

14 октября были атакованы позиции подконтрольных Ирану вооруженных формирований в провинции Хомс, из-за чего погибли девять бойцов. А неделей ранее в этом же регионе, несмотря на перехват части ракет силами ПВО, в результате налета пострадали шестеро военнослужащих сирийской армии.

Израиль регулярно совершает пуски ракет по объектам проиранских военизированных движений в Сирии. Причиной являются опасения Тель-Авива из-за роста военного присутствия Тегерана в регионе, поскольку Исламская республика является основным противником еврейского государства на Ближнем Востоке и активно поддерживает враждебные ему движения, в том числе ливанскую «Хезболлу».

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