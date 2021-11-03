Политолог Сатановский: Зеленский может забыть о встрече с Путиным после «прогула» в Глазго

Москва, 3 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский может не рассчитывать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным после неподобающего поведения на климатическом саммите в Глазго. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский

Сатановский поставил «прогул» бывшему артисту «Квартала-95» в личном Telegram-канале. Зеленский, как сообщает радио Sputnik, в ходе визита в Глазго ограничился встречей с президентом США Джо Байденом, на которой вел себя исключительно подобострастно, а затем вовсе не явился на заседание и пропустил собственное выступление.

Поведение Зеленского — пример политического высокомерия по отношению ко всем государствам, озабоченным климатической повесткой, считает авторитетный журналист. В этом заключается «фирменный стиль» Киева на мировой арене: не имея никакого авторитета, пытаться забрать свое эпатажем и громкими выходками, считает Сатановский. Это не первый случай, когда украинские делегаты на международных мероприятиях поступают схожим образом. Эксперт напомнил о поездке экс-комедианта в Иерусалим, которая тоже обернулась скандалом.

«Помнится, там украинская делегация была единственной, не пришедшей на открытие Пятого форума памяти жертв Холокоста, под явно надуманным и совершенно идиотским предлогом, после чего репутация Зеленского не только в еврейском государстве, но и в еврейском народе, к которому он генетически принадлежит, восстановлению не подлежала и более не существует, как таковая», — написал Евгений Сатановский.

ФБА «Экономика сегодня» /

Подобное поведение ставит крест на мечтах Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным, считает эксперт. Бывший артист «Квартала-95» непредсказуем, неинтересен как партнер и думает исключительно о своем эпатаже. С таким президентом Украины разговор попросту не нужен, заключил Сатановский.

«Очень уж у него мозги набекрень. Кстати, это сильный дополнительный аргумент в пользу того, чтобы Путин с Зеленским ни тет-а-тет, ни в присутствии других участников "нормандского формата" не встречался. Ещё впадёт в буйство, кусаться начнет...» — размышляет политолог.

Своей выходкой на саммите в Глазго президент Украины Владимир Зеленский поставил в неловкое положение не только Украину, но и США. Спецпредставитель американского президента по климату Джон Керри, выступающий на саммите в качестве модератора, попытался передать слово украинскому лидеру, но не смог найти его в зале. Конфуз попал на видео.