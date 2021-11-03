Лив Тайлер рассталась с отцом своих детей после семи лет отношений

Вашингтон, 3 ноября. Знаменитая актриса Лив Тайлер рассталась со своим возлюбленным Дэйвом Гарднером, с которым встречалась семь лет. Слухи о разрыве отношений подтвердили источники The Sun.

Тайлер и Гарднер влюбились с первого взгляда, их отношения стали развиваться стремительно. Спустя месяц после знакомства они стали жить вместе, а через год у них родился первый общий ребенок — сын Сейлор. Возлюбленный актрисы заговорил о свадьбе, но Тайлер штамп в паспорте был неважен.

Когда звезда родила спутнику жизни второго ребенка — дочу Лулу, вновь зашла речь об официальном оформлении отношений. Тайлер согласилась, помолвка состоялась. Но до свадьбы дело не дошло.

В этом году появились слухи, что у пары начались проблемы в отношениях. Источники зарубежного СМИ подтвердили, что Тайлер рассталась с отцом двоих своих детей.

«Оба хотели сосредоточиться на своей карьере — Лив на игре и продюсировании, а Дэйв — на своем бизнесе и работе над футбольным проектом Дэвида Бекхэма», — указал один из собеседников издания.

Летом появилась шокировавшая поклонников новость о разводе блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея. Супруги производили впечатление идеальной пары, но, как оказалось, у них были проблемы, о которых звезды не хотят говорить публично.