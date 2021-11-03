Депутат Верховной рады Новинский предрек завершение вражды между русскими и украинцами

Киев, 3 ноября. Общая история, ценности и вера объединяют русских и украинцев, несмотря на все катаклизмы и попытки поссорить народы двух государств, рассказал депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский.

В интервью изданию Lenta.ru украинский политик рассказал, что генетически жители этих стран являются близкими народами, которые произрастают из одной исторической традиции. Депутат выразил надежду на то, что граждане Российской Федерации на Украине будут содействовать экономическому, культурному и политическому сближению с РФ в недалеком будущем.

«И обречены быть в тесной связи, не враждуя друг с другом, а поддерживая и взаимно дополняя друг друга», — подчеркнул Новинский.

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Политик спрогнозировал окончание противостояния двух стран. По его мнению, в скором времени вражда между украинцами и русскими останется в прошлом. Однако сторонам необходимо поработать над ошибками, которые были допущены в 2014 году и в последующие годы, заключил депутат.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», 41% граждан Украины считает, что украинцы и русские являются одним народом. Однако 55% опрошенных не согласны с этим утверждением.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что страны Запада предпочитают игнорировать право других людей на самоопределение, когда оно мешает их геополитическим интересам. В качестве примера он привел ситуации с бомбежкой Югославии и непризнание Крыма.