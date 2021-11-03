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«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
Global Look Press / wikipedia.org  /  RW / US Governement

В конце сентября в мировом прокате отгремела кинолента «Не время умирать», которая повествует о новых приключениях супершпиона Джеймса Бонда. Серия фильмов о нем основана на романах офицера военно-морской разведки Великобритании Яна Флеминга, который во время Второй мировой войны помогал США в создании концепции Бюро по координации информации — департамента, позднее превратившегося в Центральное разведывательное управление. Впоследствии писателя будет связывать тесная дружба с 5-м директором ЦРУ Алленом Даллесом, который попытается воплотить в реальность идеи шпионских гаджетов Бонда.

Чем реальные шпионы отличаются от кинематографических, почему ЦРУ одержимо литературой и фильмами, а суперагентом в США нужно родиться, рассказывает автор Telegram-канала Colonelcassad, военный эксперт Борис Рожин.

В выпуске:

Зачем ЦРУ художественные произведения о спецагентах?

В каких целях ЦРУ использует «лицензию на убийство»?

Почему представители ЦРУ считают себя выше любого закона и не только за пределами США?

Почему суперагентом нужно родиться и при чем тут американская золотая молодежь?

Вытесняет ли техническая разведка агентурную?

Случаи привлечения агентов ЦРУ к ответственности.

Как можно выявить след ЦРУ в последних мировых событиях?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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