«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой

В конце сентября в мировом прокате отгремела кинолента «Не время умирать», которая повествует о новых приключениях супершпиона Джеймса Бонда. Серия фильмов о нем основана на романах офицера военно-морской разведки Великобритании Яна Флеминга, который во время Второй мировой войны помогал США в создании концепции Бюро по координации информации — департамента, позднее превратившегося в Центральное разведывательное управление. Впоследствии писателя будет связывать тесная дружба с 5-м директором ЦРУ Алленом Даллесом, который попытается воплотить в реальность идеи шпионских гаджетов Бонда.

Чем реальные шпионы отличаются от кинематографических, почему ЦРУ одержимо литературой и фильмами, а суперагентом в США нужно родиться, рассказывает автор Telegram-канала Colonelcassad, военный эксперт Борис Рожин.

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В выпуске:

Зачем ЦРУ художественные произведения о спецагентах?

В каких целях ЦРУ использует «лицензию на убийство»?

Почему представители ЦРУ считают себя выше любого закона и не только за пределами США?

Почему суперагентом нужно родиться и при чем тут американская золотая молодежь?

Вытесняет ли техническая разведка агентурную?

Случаи привлечения агентов ЦРУ к ответственности.

Как можно выявить след ЦРУ в последних мировых событиях?

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