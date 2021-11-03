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День преподавателя высшей школы отпразднуют в России 19 ноября

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 10:12
Общество
День преподавателя высшей школы отпразднуют в России 19 ноября
pixabay.com

Москва, 3 ноября. День преподавателя высшей школы будут отмечать в России 19 ноября. Соответствующий приказ подписал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков

Отмечается, что дата проведения данного праздника выбрана не случайно. Об этом пресс-служба ведомства написала в официальном Telegram-канале.

«Датой профессионального праздника выбрано 19 ноября — день рождения основателя Московского государственного университета и крупного российского ученого Михаила Ломоносова», — говорится в сообщении.

Проект постановления Правительства России, утверждающего День преподавателя высшей школы, вынесли на общественное обсуждение еще весной. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять все необходимые нормативные документы о новом профессиональном празднике.

Вскоре россияне отметят еще один важный праздник — День народного единства. Он посвящен окончанию периода Смутного времени, изгнанию с Руси иностранных захватчиков и возрождению страны.

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