День преподавателя высшей школы отпразднуют в России 19 ноября

Москва, 3 ноября. День преподавателя высшей школы будут отмечать в России 19 ноября. Соответствующий приказ подписал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков

Отмечается, что дата проведения данного праздника выбрана не случайно. Об этом пресс-служба ведомства написала в официальном Telegram-канале.

«Датой профессионального праздника выбрано 19 ноября — день рождения основателя Московского государственного университета и крупного российского ученого Михаила Ломоносова», — говорится в сообщении.

Проект постановления Правительства России, утверждающего День преподавателя высшей школы, вынесли на общественное обсуждение еще весной. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять все необходимые нормативные документы о новом профессиональном празднике.

Вскоре россияне отметят еще один важный праздник — День народного единства. Он посвящен окончанию периода Смутного времени, изгнанию с Руси иностранных захватчиков и возрождению страны.