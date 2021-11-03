Навка переживает за состояние маленькой дочери после несправедливого судейства на конкурсе

Москва, 3 ноября. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о несправедливом судействе на детском конкурсе по фигурному катанию. Под удар попала ее семилетняя дочь Надежда.

Девочка с раннего возраста катается на коньках, мечтая повторить успех знаменитой мамы. На одном из последних соревнований она столкнулась с несправедливыми оценками, которые ей были выставлены за артистизм.

«Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше. Конечно, это соревнования, жизнь, все бывает, и нет предела совершенству. Я, конечно, соглашусь, но ответ судей на вопрос о причинах такой оценки поставил нас в тупик», — поделилась фигуристка со своими подписчиками в Instagram.

Судьям не понравился образ юной спортсменки и музыка, под которую она выступала. Навка отметила, что платье является точной копией наряда известной фигуристки Алины Загитовой, в котором она выиграла олимпийское золото. А композиция, под которую был поставлен номер, — классика. По мнению прославленной фигуристки, ее дочь несправедливо засудили. И больше всего она переживает за психологическое состояние маленькой дочери.

«Как объяснить ребенку, за что ей снизили баллы??? Что она трудится, тренируется, старается, а им не понравилось платье и музыка?! Тренерский состав в шоке, хотят все поменять... А я против! Мне невыносимо обидно за их титанический труд, за их время, старания, идеи и видение!!!» — эмоционально заявила спортсменка.

Prt Scr instagram.com / @tatiana_navka

Ранее Навка вместе со своим ледовым шоу отправилась на гастроли в ОАЭ. Вместе с ней на выступление поехал и муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.