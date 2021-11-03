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Певица Лариса Долина в усыпанном пайетками платье показала осиную талию

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:11
Шоу-бизнес
Певица Лариса Долина в усыпанном пайетками платье показала осиную талию
Pr Scr instagram.com  /  @larisa_dolina

Москва, 3 ноября. Популярная российская эстрадная и джазовая исполнительница Лариса Долина в свои 66 лет выглядит очень молодо, пишет Teleprogramma.pro.

Благодаря стройной фигуре, Долина может позволить себе носить облегающие платья. Не так давно артистка надела силуэтный, усыпанный блестящими пайетками наряд. Она сделала акцент на красивую линию декольте и умело подчеркнула свою осиную талию.

«Долина не только выглядит очень стройной, молодой — она просто дива дивная! Мне нравится, когда Лариса делает кудри. Ей идет. У певицы специфические черты лица», — заявлял ранее ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, оценивая аутфиты певицы.

Джазовая певица на этот раз решила не прибегать к привычной укладке с мелкими завитушками, а сделала элегантную и более утонченную укладку. Она собрала свои локоны в замысловатую прическу, украсив лицо челкой.

Стоит отметить, что похудеть Долиной удалось, благодаря корректировке режима питания. Народная артистка сообщила, что ей даже не пришлось прибегать к физическим нагрузкам.

Что скрывать, Лариса Долина в свои 66 лет выглядит просто прекрасно. Ее преображение за последние два года вызывает интерес у публики. Поклонники как один утверждают, что такого результата невозможно достичь без хирургического вмешательства, но его не было. Как сообщала сама певица, с сентября 2020 по март 2021 года она сумела сбросить 20 килограммов. При этом, по словам артистки, первые дни диета давалась ей сложно, но благодаря сильному характеру, проблему решить ей все же удалось.

«Я — железо, я — сталь, я — металл, меня не сдвинуть с места. Если я задумала что-то, меня ничто не может сподвигнуть сделать наоборот», — заявляла она в одном из интервью.

Ранее сообщалось, как Лариса Долина высмеяла молодую певицу и звезду TikTok Валю Карнавал в своей новой песне.

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здоровье диета молодость похудение лариса долина
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