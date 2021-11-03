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Аналитики CBRE сообщили о рекордных инвестициях в российскую недвижимость

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 10:09
Экономика
Аналитики CBRE сообщили о рекордных инвестициях в российскую недвижимость
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Инвестиции в недвижимость за три квартала 2021 года составили 281 млрд рублей, что является рекордом для российского рынка, сообщила консалтинговая компания CBRE.

Только в третьей четверти текущего года объем денежных вложений достиг 93 млрд рублей, что почти на треть выше аналогичного показателя 2020 года. По словам аналитиков, исходя из нынешней динамики, инвестиции в недвижимость за 2021 год могут превзойти предыдущие пиковые значения 2016-2017 годов, когда капиталовложения достигали 305 млрд рублей за год.

«Согласно нашей оценке, объем инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350-390 млрд рублей (4-4,5 млрд евро). Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России», — подчеркнули в CBRE.

Специалисты обращают внимание, что драйвером рынка инвестиций остается сегмент жилой недвижимости, но его объем сокращается. В третьем квартале вложения в участки под строительство составили 42,6 млрд рублей, что является 46% от общего объема инвестиций.

Эксперты рынка недвижимости ранее сообщили о переходе российского рынка жилья к замедленному росту цен. Они также рассказали о скидках, которые предлагают застройщики для привлечения покупателей.

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