Аналитики CBRE сообщили о рекордных инвестициях в российскую недвижимость

Москва, 3 ноября. Инвестиции в недвижимость за три квартала 2021 года составили 281 млрд рублей, что является рекордом для российского рынка, сообщила консалтинговая компания CBRE.

Только в третьей четверти текущего года объем денежных вложений достиг 93 млрд рублей, что почти на треть выше аналогичного показателя 2020 года. По словам аналитиков, исходя из нынешней динамики, инвестиции в недвижимость за 2021 год могут превзойти предыдущие пиковые значения 2016-2017 годов, когда капиталовложения достигали 305 млрд рублей за год.

«Согласно нашей оценке, объем инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350-390 млрд рублей (4-4,5 млрд евро). Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России», — подчеркнули в CBRE.

Специалисты обращают внимание, что драйвером рынка инвестиций остается сегмент жилой недвижимости, но его объем сокращается. В третьем квартале вложения в участки под строительство составили 42,6 млрд рублей, что является 46% от общего объема инвестиций.

Эксперты рынка недвижимости ранее сообщили о переходе российского рынка жилья к замедленному росту цен. Они также рассказали о скидках, которые предлагают застройщики для привлечения покупателей.