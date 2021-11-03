Atlantico: новая военная система российской армии способна парализовать силы НАТО

Париж, 3 ноября. Российские военные применили в Калининградской области систему, которая способна в одночасье парализовать технику Североатлантического альянса, пишет Atlantico.

Аналитики французского издания обратили внимание на российский радиоэлектронный комплекс сверхдальнего действия «Мурманск-БН». Систему задействовали всего месяц назад, но ее главный секрет уже успел напугать экспертов. Авторы материала пришли к выводу, что «Мурманск-БН» в случае вооруженного противостояния выведет из строя оборудование и технику НАТО.

«Силам НАТО грозит полный паралич и невозможность действовать даже в элементарной форме», — сказано в статье.

Prt Scr youtube.com / Алтайская Правда

В частности, система способна поразить высокотехнологичные американские истребители пятого поколения F-35. Лишенные спутниковой связи летчики будут вынуждены приземлиться.

«Мурманск-БН», по мнению экспертов, разместят на чувствительных участках российских рубежей. В частности, Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичными комплексами.

Ранее российские военные отработали применение комплекса радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» в Арктике. Кроме того, как пишет RT, в регионе состоялись маневры Северного флота с ракетными стрельбами.