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Наставник «Миннесоты» Эвансон прокомментировал первую шайбу Капризова в сезоне НХЛ
Спорт
Наставник «Миннесоты» Эвансон прокомментировал первую шайбу Капризова в сезоне НХЛ
TACC  /  TNS via ZUMA Press Wire

Миннеаполис, 3 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов сравнил первый гол в сезоне-2021/22 с дебютной шайбой в профессиональной карьере. Об этом рассказал журналистам на послематчевой пресс-конференции наставник клуба из Сент-Пола Дин Эвансон.

По словам канадского специалиста, очень приятно было видеть, как радовались забитой шайбе одноклубники 24-летнего российского форварда.

«Кажется, он сказал моим помощникам после игры, что этот гол сравним с его первой шайбой в НХЛ. Естественно, он очень взволнован, Кирилл очень хотел отличиться. Было приятно наблюдать, как радовались за него его партнеры по команде», — сказал Эвансон.

Минувшей ночью «Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Оттаву» (5:4 ОТ). Капризов отметился ассистом и стал автором победной шайбы — первой для него в текущем сезоне.

Ранее капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин связал свой мощный старт в регулярном чемпионате с отличной физической подготовкой. По словам нападающего, он работает с персональным тренером Павлом Бурлаченко по отлаженной схеме.

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хоккей нхл капризов миннесота эвансон
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