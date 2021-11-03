«Этот день в истории». Что произошло 3 ноября, праздники, факты, люди

Ежедневно сотни событий происходят в мире, мы расскажем вам о самых интересных.

3 ноября 1957 года на орбиту вышел «Спутник-2», вместе с ним за границами земной атмосферы оказалась собака Лайка. Это был первый полет живого существа на околоземную орбиту. От перегрева и повышенного стресса Лайка погибла, пробыв на орбите несколько часов.

Национальный день сэндвича отмечают ежегодно 3 ноября в США. За несколько столетий этот быстрый перекус стал популярнейшим блюдом на планете. Существует сотни рецептов сэндвича, а придумал его, по легенде, Джон Монтегю — 4-ый граф Сэндвича (городка в Англии) и английский дипломат. Во время игры в карты он не мог прерваться на обед и приказал сделать слуге стейк с двумя кусками хлеба.

Чем еще запомнится 3 ноября, узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».