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Лента
03 ноября 10:39
10:39
Экономика
В Крымстате сообщили, насколько подорожали бензин и стройматериалы на полуострове
10:39
Политика
Первый министр Никола Стерджен заявила о намерении Шотландии добиться независимости
10:39
Общество
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10:38
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10:38
Общество
Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе на фоне скандала во МХАТе
10:35
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10:31
Экономика
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«Этот день в истории». Что произошло 3 ноября, праздники, факты, люди
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Ежедневно сотни событий происходят в мире, мы расскажем вам о самых интересных.

3 ноября 1957 года на орбиту вышел «Спутник-2», вместе с ним за границами земной атмосферы оказалась собака Лайка. Это был первый полет живого существа на околоземную орбиту. От перегрева и повышенного стресса Лайка погибла, пробыв на орбите несколько часов.

Национальный день сэндвича отмечают ежегодно 3 ноября в США. За несколько столетий этот быстрый перекус стал популярнейшим блюдом на планете. Существует сотни рецептов сэндвича, а придумал его, по легенде, Джон Монтегю — 4-ый граф Сэндвича (городка в Англии) и английский дипломат. Во время игры в карты он не мог прерваться на обед и приказал сделать слуге стейк с двумя кусками хлеба.

Чем еще запомнится 3 ноября, узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».

 

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этот день в истории
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