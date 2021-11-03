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Россиянам рассказали о динамике цен на продукты в октябре
Экономика
Россиянам рассказали о динамике цен на продукты в октябре
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 ноября. Компания технологических решений для малого и среднего бизнеса «Эвотор» выяснила, как в прошлом месяце изменились цены на продукты в несетевых магазинах. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

Специалисты подсчитали, что стоимость какао на территории Российской Федерации во втором месяце осени подскочила на 59%. Второе место по подорожанию среди продуктов на полках заняло растительное масло (34%). «Бронза» в сегменте досталась майонезу, который прибавил сразу 22%. Данная статистика приводится в сравнении с октябрем прошлого года.

«По данным продуктового индекса «Эвотора», больше всего в октябре по сравнению с октябрем 2020 года выросли цены на какао (+59%), растительное масло (+34%), майонез (+22%), готовые консервированные блюда (+22%), пельмени и манты (+20%)», — указывается в сообщении «Эвотора».

Отмечается, что октябрь продемонстрировал рост цены творога, стоимость которого выросла на 6%. Высокий прирост также показала сметана — 4%. Примерно на 1% подорожали макароны, мюсли, рис, сосиски, сардельки, а также полуфабрикаты из мяса. Эксперты указывают, что тенденция ценового роста не затронула по отношению к сентябрю растительное масло, чай, кофе, шоколадные батончики, консервированные блюда и мармелад.

Определенные категории товаров в сетевых магазинах Московской области подешевели после того, как Федеральная антимонопольная служба сообщила о своем предупреждении ретейлеров «Пятерочка» и «Магнит».

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