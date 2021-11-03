Дизайнер из Краснодара создает одежду и аксессуары из природных материалов

Екатерина Шукшина нашла нестандартное применение овощам, цветам, листьям и соломе. Она использует дары природы для создания дизайнерских шляпок, платьев, обуви и даже наручных часов.

Екатерина была обычным школьным учителем из Челябинска. Но однажды, почувствовав профессиональное выгорание, она решила перебраться поближе к природе и переехала в сельскую местность Краснодарского края. Тогда девушке начало казаться, что сами пейзажи юга России подсказывают ей, куда пустить скрытый творческий потенциал.

«Перед моим домом развевалось ковыльное поле, знаете, там ветерок траву волнами колышет. Это было настолько красиво, что ты просто не можешь из этого что-то не сделать. Это привлекает твое внимание, твой взгляд, и ты хочешь с этим работать», — вспоминает Екатерина.

Природные объекты в качестве материала для творчества сразу пришлись начинающему дизайнеру по вкусу. Оказалось, что элементы можно с легкостью менять одни на другие, а форма и палитра растений сама подсказывает новые и новые идеи.

«Я люблю использовать природные объекты в творчестве, потому что их можно легко конструировать, то есть ты можешь быть непредсказуемой и загадочной каждый день», — добавила девушка.

Результаты своих трудов девушка публикует в Интернете. Екатерина признается, что элементы одежды приходятся по вкусу не всем.

«Есть хейтеры, которые пишут, что это извращение еды, например. Я их понимаю с этой точки зрения, но в деревне просто все устроено так, что излишки еды ты кому-то скармливаешь: коровам, поросятам, и эти кабачки уже изначально предназначались для скармливания. Почему бы не подать корове в таком красивом виде их?» — рассуждает дизайнер.

Екатерина планирует и дальше развивать свой сельский бренд одежды и аксессуаров. Девушка надеется, что ее творческие порывы, наконец, обретут материальное применение, и люди смогут носить изделия в повседневной жизни.