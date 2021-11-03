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Тарантино продаст на аукционе вырезанные сцены из «Криминального чтива»

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 09:48
Общество
Тарантино продаст на аукционе вырезанные сцены из «Криминального чтива»
flickr.com  /  Gage Skidmore

Лос-Анджелес, 3 ноября. Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино планирует продать на аукционе семь вырезанных сцен из его фильма «Криминальное чтиво». Эпизоды будут доступны в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Вместе с уникальными фрагментами у любого желающего появится возможность приобрести оригинальный сценарий культового боевика и аудиокомментарии кинематографиста. Продажа будет производиться на платформе OpenSea. Информацию об этом разместил телеканал CNBC.

NFT были разработаны на платформе Secret Network. Купленные данные будут доступны исключительно владельцам токенов, которые при желании смогут скрыть свои персональные данные, сообщает «Вечерняя Москва».

В центре сюжета «Криминального чтива» двое бандитов Винсент Вега (Джон Траволта) и Джулс Винфилд (Сэмюэл Л. Джексон), которые ведут философские беседы в перерывах между разборками и выбиванием денег с должников их босса. Фильм вышел на экраны в 1994 году и сразу был удостоен высшей награды Каннского кинофестиваля, сообщает «Культуромания». Спустя год Тарантино получил «Оскар» за лучший сценарий.

Ранее стало известно, что последним фильмом великого американского режиссера может стать третья часть боевика «Убить Билла». Также в качестве финальной картины в карьере Тарантино рассматривает спагетти-вестерн с элементами комедии.

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