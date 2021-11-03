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Политолог Журавлев назвал бесполезными новые санкции Украины против России
Политика
Политолог Журавлев назвал бесполезными новые санкции Украины против России
ФБА «Экономика сегодня» .

Киев, 3 ноября. Очередной выпад Украины в виде новых санкций не оказал серьезного влияния на Россию и оказался бесполезным, считает политолог Дмитрий Журавлев.

Как отметил научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук, все свои инструменты давления на РФ власти Украины давно использовали, но и они оказались бесполезными, как и нынешние ограничения.

«Санкции Украины против России — это санкции зайчика против слона. Как говорится, флаг им в руки, барабан на шею», — цитирует Журавлева радио Sputnik.

Украина добилась лишь того, что испортила жизнь собственным гражданам. Ведь теперь у людей, навещающих родственников в России и возвращающихся на Украину, возникли проблемы. При этом экономика и политика России от указа президента Владимира Зеленского никак не пострадала, раскрыл эксперт неудобную правду для Киева.

Ранее украинская публицистка Татьяна Монтян заявила, что раньше население реагировало на новые санкции против России, но сейчас очередной пакет нужен только для заработка. Эксперт отметила, что сейчас официальный Киев завершает свой «кейс», переходя от количества к качеству.

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