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Китайские дилеры Haval открыли прием заказов на кроссовер Monster
Экономика
Китайские дилеры Haval открыли прием заказов на кроссовер Monster
haval.ru  /  «Хавейл Мотор Рус»

Пекин, 3 ноября. Представленный весной концепт-кар Haval XY вышел на рынок Китая под названием Haval Monster. Прием предварительных заказов на новинку уже стартовал.

В продаже кроссовер появится в декабре. Станет ли он доступен на авторынках других стран, китайский производитель не уточняет.

Автолюбителям предлагаются шесть комплектаций, отличающихся функционалом и некоторыми деталями кузова. В топовой модификации приобрести Haval Monster в КНР можно по цене 169 тысяч юаней, что примерно равняется 1,87 млн рублей по текущему курсу.

Автомобиль обладает 2-литровым дизельным двигателем с мощностью 184 лошадиных сил. Он имеет семиступенчатую коробку передач, а также оснащается полноприводной системой в максимальной комплектации.

Этой осенью в России появились первые экземпляры внедорожника Haval Dargo. Рамный внедорожник впервые был собран на заводе в Тульской области.

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автомобили кроссовер haval
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