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Ученые Университета Ланкастера выяснили, что мужчины переносят расставание тяжелее женщин
Общество
Ученые Университета Ланкастера выяснили, что мужчины переносят расставание тяжелее женщин
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Лондон, 3 ноября. Мужчины оказались более склонны к депрессии из-за разрыва романтических отношений, выяснили британские специалисты из Университета Ланкастера.

Ученые проанализировали сообщения более 184 тыс. человек, которые писали о своих проблемах в отношениях с партнером на анонимном форуме. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

«Чаще всего люди жаловались на коммуникативные проблемы и проблемы доверия в своих отношениях», — подчеркнули специалисты.

Кроме того, оказалось, что мужчины гораздо чаще переживают из-за разбитого сердца, чем представительницы прекрасного пола. Таким образом стереотип, что мужчины менее эмоционально вовлечены в отношения, может быть ошибочным, заключили эксперты.

Ученые из Лейденского университета ранее назвали синхронизацию ритмов сердца признаком взаимной симпатии. Пульс начинает ускоряться и замедляться в одно и то же время.

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мужчины отношения расставание
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