Запрет парковки во дворах, ребенка за рулем на ЗСД и камеры в светофорах обсудят в «Патриоте»

С начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» смертность на дорогах удается ежегодно снижать на 6-7%, заявил заместитель главы ГИБДД России Олег Понарьин. Однако президент России Владимир Путин ранее поставил задачу к 2030 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза, а для этого нужно снижать ее на 30-35% в год.

Как можно решить подобную задачу? Какие масштабные нововведения, связанные с фиксацией нарушений ПДД и управлением движением, начали внедрять в Санкт-Петербурге? Могут ли ездить по ЗСД за рулем двухлетние дети? Как запретить парковку в своем дворе под окнами квартиры?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и его гость — автоэксперт Владимир Сажин.

Прямой эфир в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» состоится в среду, 3 ноября, в 17:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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