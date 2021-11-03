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Запрет парковки во дворах, ребенка за рулем на ЗСД и камеры в светофорах обсудят в «Патриоте»
Общество
Запрет парковки во дворах, ребенка за рулем на ЗСД и камеры в светофорах обсудят в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

С начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» смертность на дорогах удается ежегодно снижать на 6-7%, заявил заместитель главы ГИБДД России Олег Понарьин. Однако президент России Владимир Путин ранее поставил задачу к 2030 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза, а для этого нужно снижать ее на 30-35% в год.

Как можно решить подобную задачу? Какие масштабные нововведения, связанные с фиксацией нарушений ПДД и управлением движением, начали внедрять в Санкт-Петербурге? Могут ли ездить по ЗСД за рулем двухлетние дети? Как запретить парковку в своем дворе под окнами квартиры?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и его гость — автоэксперт Владимир Сажин.

Прямой эфир в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» состоится в среду, 3 ноября, в 17:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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